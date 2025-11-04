Kuehne+Nagel przejmie Eastway, lidera w logistyce lotniczej dla sektora aerospace
Kuehne+Nagel ogłasza zamiar przejęcia Eastway Global Forwarding Ltd., lidera w logistyce lotniczej dla sektora aerospace. Przejęcie to wzmocni ofertę Kuehne+Nagel w zakresie logistyki aerospace i przyczyni się do rozwoju firmy w tej dynamicznie rozwijającej się branży.
2025-11-04, 09:10

Eastway to rodzinna firma z siedzibą w irlandzkim mieście Limerick, której sieć obejmuje 130 krajów na całym świecie. Jest zaufanym partnerem logistycznym dla lotniczego sektora aerospace. Firma oferuje usługi w zakresie pilnych dostaw części przy awariach samolotów (AOG), logistyki silników lotniczych, transportu lotniczego i magazynowania oraz odprawy celnej. Świadczy również kompleksowe usługi w całym cyklu życia leasingowanych samolotów, które stanowią ponad 50% światowej floty lotniczej. Wartość branży leasingu lotniczego ma wzrosnąć z 187,1 mld USD w 2024 r. do 565,1 mld USD w 2034 r., przy średnim rocznym tempie wzrostu (CAGR) wynoszącym 11,8% (CAPA, Global Market Insights).

„Eastway doskonale uzupełnia Kuehne+Nagel. Firma ma na swoim koncie udokumentowane sukcesy i ugruntowaną pozycję wśród klientów”, mówi Yngve Ruud, członek zarządu odpowiedzialny za logistykę lotniczą. „Przejęcie to wpisuje się w naszą strategię rozwoju poprzez uzupełniające przejęcia. Wzmocni naszą ofertę logistyczną w sektorze aerospace na całym świecie i przyspieszy nasz rozwój w tej dynamicznie rozwijającej się branży”.

„Dzięki partnerstwu z wiodącą światową firmą logistyczną otwieramy nowy, ekscytujący rozdział w historii naszej rodzinnej firmy. Łącząc nasze bogate doświadczenie w logistyce aerospace z globalnym zasięgiem i możliwościami Kuehne+Nagel, możemy rozszerzyć naszą działalność i dostarczać światowej klasy rozwiązania w zakresie łańcucha dostaw klientom z całej branży aerospace”, mówi Frank Junior McNamara, dyrektor zarządzający Eastway. „Partnerstwo z Kuehne+Nagel stwarza Eastway nowe możliwości rozwoju oferty usług i poszukiwania nowych kierunków wzrostu wraz z naszą międzynarodową bazą klientów. Otwiera również możliwości rozwoju zawodowego dla naszego wyjątkowego zespołu, który jest motorem sukcesu Eastway”.

Przejęcie podlega zwyczajowym warunkom finalizacji i wymaga zatwierdzenia przez organy regulacyjne. Zakończenie transakcji przewiduje się na koniec 2025 r. Po jej zamknięciu Eastway stanie się spółką całkowicie zależną od Kuehne+Nagel.

