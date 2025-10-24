Kuehne+Nagel w Polsce laureatem nagrody Rzetelny Pracodawca 2025

Nagroda ta jest wyrazem uznania dla firm, które konsekwentnie realizują strategię odpowiedzialnego pracodawcy, budują przejrzyste zasady funkcjonowania oparte na uczciwości i sprawiedliwości oraz inwestują w rozwój pracowników.

„Budowanie zaufania wśród klientów i współpracowników to sedno naszych działań, dlatego tak bardzo cieszy nas to wyróżnienie", powiedziała Emilia Górska-Mytyk, Dyrektorka Zarządzająca Kuehne+Nagel w Polsce. „W tym roku wprowadziliśmy program zero tolerancji dla mobbingu i dyskryminacji oraz program mentoringowy, zapewniając pracownikom jasne zasady współpracy oraz aktywne wsparcie w rozwoju zawodowym. Jednocześnie wspieramy oddolne inicjatywy pracowników poprzez powstałe grupy robocze – Komitet DEI badający potrzeby w zakresie różnorodności oraz Komisję Benefitową, która wdrożyła platformę umożliwiającą samodzielny wybór dofinansowania. Jesteśmy niezmiernie dumni, że nasze wysiłki w tworzeniu miejsca pracy, w którym każdy czuje się wysłuchany, bezpieczny i doceniony, przynoszą wymierne efekty".

Polski Kongres Przedsiębiorczości to jedno z największych gospodarczych wydarzeń w Polsce, przyciągające najlepsze firmy, instytucje i uczelnie z całego kraju. Ideą przyświecającą organizatorom jest połączenie świata biznesu, nauki i samorządu.

Kuehne+Nagel w Polsce jest wyróżnione tytułem Great Place to Work i zatrudnia obecnie ponad 2300 pracowników w 28 oddziałach zlokalizowanych na terenie całego kraju. Działa na lokalnym rynku od ponad 33 lat, świadcząc usługi w zakresie logistyki i transportu.