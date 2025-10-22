Kuehne+Nagel rozwija możliwości transportu transgranicznego w Azji Południowo-Wschodniej

Rozbudowa floty nastąpi w trzech etapach: pierwsze ciężarówki są już gotowe do użytku, natomiast druga i trzecia partia mają zostać wprowadzone odpowiednio w styczniu i kwietniu 2026 r. Po zakończeniu rozbudowy flota będzie liczyła prawie 40 ciągników siodłowych i 100 kontenerów, zapewniając klientom większą przepustowość i elastyczność w zakresie efektywnego transportu towarów w Azji Południowo-Wschodniej.

David Roussiere, Dyrektor zarządzający w Kuehne+Nagel w Tajlandii, Kambodży i Mjanmie, powiedział: „Klienci z szybko rozwijających się sektorów, takich jak e-commerce i high-tech, mogą skorzystać z dostosowanych do ich potrzeb rozwiązań logistyki drogowej, w tym z dodatkowych opcji, takich jak widoczność w czasie rzeczywistym i opcje multimodalne. W miarę ewolucji łańcucha dostaw jesteśmy zaangażowani w pomaganie firmom w budowaniu odporności, optymalizacji kosztów i osiąganiu celów w zakresie zrównoważonego rozwoju”.

Od 2022 r. Ministerstwo Transportu w Tajlandii przeznaczyło ponad 64 miliardów USD na rozwój infrastruktury, w tym na znaczące inwestycje w budowę autostrad i połączeń logistycznych. System tranzytu celnego ASEAN (ACTS) kontynuuje usprawnianie operacji w Kambodży, Laosie, Malezji, Singapurze, Tajlandii i Wietnamie, odgrywając kluczową rolę w wysiłkach ASEAN na rzecz pobudzenia handlu wewnątrzregionalnego i obniżenia kosztów transakcyjnych.

Dzięki rozbudowie floty w Tajlandii, klienci będą mogli cieszyć się szybszą reakcją i bardziej niezawodnymi opcjami transportu, co pozwoli na płynne funkcjonowanie ich łańcuchów dostaw.