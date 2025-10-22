Kuehne+Nagel rozwija możliwości transportu transgranicznego w Azji Południowo-Wschodniej
Kuehne+Nagel ogłosiło strategiczną inwestycję w nową flotę pojazdów ciężarowych w Tajlandii, aby sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu na niezawodny i skalowalny transport transgraniczny w Azji Południowo-Wschodniej. Inicjatywa ta jest następstwem udanego przejęcia firmy City Zone Express w 2024 r., uznanego dostawcy usług logistycznych, działającego na terenach Malezji, Singapuru, Wietnamu, Tajlandii i Chin.
2025-10-22, 09:45

Rozbudowa floty nastąpi w trzech etapach: pierwsze ciężarówki są już gotowe do użytku,  natomiast druga i trzecia partia mają zostać wprowadzone odpowiednio w styczniu i kwietniu 2026 r. Po zakończeniu rozbudowy flota będzie liczyła prawie 40 ciągników siodłowych i 100 kontenerów, zapewniając klientom większą przepustowość i elastyczność w zakresie efektywnego transportu towarów w Azji Południowo-Wschodniej.

David Roussiere, Dyrektor zarządzający w Kuehne+Nagel w Tajlandii, Kambodży i Mjanmie, powiedział: „Klienci z szybko rozwijających się sektorów, takich jak e-commerce i high-tech, mogą skorzystać z dostosowanych do ich potrzeb rozwiązań logistyki drogowej, w tym z dodatkowych opcji, takich jak widoczność w czasie rzeczywistym i opcje multimodalne. W miarę ewolucji łańcucha dostaw jesteśmy zaangażowani w pomaganie firmom w budowaniu odporności, optymalizacji kosztów i osiąganiu celów w zakresie zrównoważonego rozwoju”.

Od 2022 r. Ministerstwo Transportu w Tajlandii przeznaczyło ponad 64 miliardów USD  na rozwój infrastruktury, w tym na znaczące inwestycje w budowę autostrad i połączeń logistycznych. System tranzytu celnego ASEAN (ACTS) kontynuuje usprawnianie operacji w Kambodży, Laosie, Malezji, Singapurze, Tajlandii i Wietnamie, odgrywając kluczową rolę w wysiłkach ASEAN na rzecz pobudzenia handlu wewnątrzregionalnego i obniżenia kosztów transakcyjnych.

Dzięki rozbudowie floty w Tajlandii, klienci będą mogli cieszyć się szybszą reakcją i bardziej niezawodnymi opcjami transportu, co pozwoli na płynne funkcjonowanie ich łańcuchów dostaw.

KONTAKT / AUTOR
Magdalena Kraszewska
Kuehne+Nagel
POBIERZ JAKO WORD
Pobierz .docx
Kuehne+Nagel
Biuro prasowe dostarcza WhitePress
Copyright © 2015-2025.  Dla dziennikarzy
Strona, którą przeglądasz jest dedykowaną podstroną serwisu biuroprasowe.pl, administrowaną w zakresie umieszczanych na niej treści przez danego użytkownika usługi Wirtualnego biura prasowego, oferowanej przez WhitePress sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku–Białej.

WhitePress sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treści oraz odesłania do innych stron internetowych zamieszczone na podstronach serwisu przez użytkowników Wirtualnego biura prasowego lub zaciągane bezpośrednio z innych serwisów, zgodnie z wybranymi przez tych użytkowników ustawieniami.

W przypadku naruszenia przez takie treści przepisów prawa, dóbr osobistych osób trzecich lub innych powszechnie uznanych norm, podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za naruszenie jest dany użytkownik usługi, który zamieścił przedmiotową treść na dedykowanej podstronie serwisu.