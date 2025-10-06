Kuehne+Nagel otwiera swoją pierwszą niezależną placówkę w Islandii
Kuehne+Nagel otwiera swoje pierwsze niezależne biuro i magazyn w islandzkim mieście Hafnafjördur. Z lokalizacji w porcie zespół 13 doświadczonych specjalistów będzie świadczył klientom usługi w zakresie logistyki morskiej i lotniczej, a także rozwiązań celnych.
2025-10-06, 10:55

Helgi Ingólfsson, Cluster Manager na Szwecję i Islandię, mówi: „Islandia to rynek o dużym potencjale. Jesteśmy zaangażowani we wspieranie lokalnych firm w ich rozwoju, oferując im naszą specjalistyczną wiedzę z zakresu zarządzania i planowania łańcuchów dostaw. Mimo że jesteśmy obecni na Islandii od dziesięcioleci, po raz pierwszy prowadzimy w pełni niezależną działalność i z dumą ogłaszam dzisiejsze otwarcie, które stanowi uzupełnienie globalnej sieci Kuehne+Nagel”.

Valdimar Óskarsson, Managing Director na Islandię, komentuje: „Działając na rynku islandzkim od wielu lat, cieszymy się, że dołączyliśmy do Grupy Kuehne+Nagel. Wraz z moim zespołem ekspertów w zakresie logistyki morskiej, lotniczej i celnej z niecierpliwością czekamy na możliwość wspierania islandzkiego importu i eksportu”.

Islandzki eksport odnotował znaczny wzrost wraz z dynamicznym rozwojem sektora turystycznego, co zwiększyło popyt na importowane towary drobnicowe. Ponadto przewiduje się, że w najbliższych latach nastąpi dalszy rozwój sektora hodowli ryb, który w 2024 r. dostarczył 54 800 ton ryb.

Kuehne+Nagel zapewni usługi frachtu morskiego z Danii, Szwecji, Belgii i Holandii, obejmujące zarówno przesyłki kontenerowe drobnicowe, jak i pełnokontenerowe. Działalność eksportowa koncentruje się przede wszystkim na transporcie w kontenerach chłodniczych dla sektora rybnego. Jako wiodący dostawca usług logistyki lotniczej, Kuehne+Nagel wzmocni na Islandii swój globalny zespół, oferując połączenia ze światowymi rynkami przez huby przeładunkowe towarów łatwo psujących się w Londynie, Amsterdamie i Liege, ze szczególnym naciskiem na eksport ryb hodowlanych.

