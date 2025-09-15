Kuehne+Nagel i Grupa LEGO otwierają nowe regionalne centrum dystrybucyjne w Wietnamie, aby wspierać rozwój w regionie Azji i Pacyfiku
Kuehne+Nagel i Grupa LEGO rozszerzają swoją wieloletnią współpracę, otwierając nowe regionalne centrum dystrybucyjne (RDC) w Dong Nai w Wietnamie. Będzie ono pełnić funkcję centrum dystrybucyjnego dla produktów wytwarzanych w LEGO Manufacturing Vietnam, najnowszej fabryce Grupy LEGO w Ho Chi Minh City, która została otwarta na początku tego roku.
W momencie otwarcia centrum dystrybucyjne będzie zaopatrywać rynki w Australii, Nowej Zelandii, Malezji, Singapurze i Japonii, a w 2026 r. planowane jest rozszerzenie działalności o kolejne rynki, w tym Indie i Indonezję. Kuehne+Nagel zapewni kompleksową obsługę logistyczną centrum dystrybucyjnego, m.in. poprzez transport z fabryki Grupy LEGO w Wietnamie i Chinach kontynentalnych, odprawę celną, magazynowanie w składzie celnym, transport morski oraz dostawy do lokalnych centrów dystrybucyjnych w całym regionie.

„Nasze nowe regionalne centrum dystrybucyjne w Dong Nai odegra kluczową rolę we wspieraniu długoterminowego wzrostu w regionie poprzez skrócenie i zwiększenie elastyczności łańcucha dostaw” – powiedział P. Venkatram, wiceprezes ds. operacji łańcucha dostaw w regionie Azji, Pacyfiku i Chin w Grupie LEGO. „Jesteśmy wdzięczni za kontynuację współpracy z firmą Kuehne+Nagel, której bogate doświadczenie logistyczne pomaga nam zapewniać naukę poprzez zabawę milionom dzieci w całym regionie”.

W momencie otwarcia obiekt będzie miał powierzchnię 10 200 mkw. i będzie wyposażony w magazyn celny, specjalistyczne urządzenia do pakowania oraz usługi o wartości dodanej. Po całkowitym ukończeniu i uruchomieniu w 2026 r. będzie przetwarzał ponad 150 kontenerów tygodniowo, pomieści 33 000 palet i obejmie powierzchnię 16 360 mkw., zapewniając wystarczającą przestrzeń do rozwoju.

„Nasza współpraca z Grupą LEGO odzwierciedla wspólne zaangażowanie w doskonałość operacyjną i długoterminowy zrównoważony rozwój” – powiedział Bjoern Traemann, dyrektor zarządzający Kuehne+Nagel w Wietnamie. „Poza zarządzaniem operacjami logistycznymi aktywnie wspieramy ich szersze cele w zakresie zrównoważonego rozwoju. Obejmuje to stosowanie zrównoważonego paliwa morskiego we wszystkich globalnych przesyłkach pełnokontenerowych oraz wykorzystanie pojazdów elektrycznych do dostaw na ostatnim etapie. Jesteśmy dumni, że możemy być częścią łańcucha dostaw tworzonego z myślą o przyszłości”.

Centrum dystrybucyjne Dong Nai posiada certyfikat LEED Gold i jest wyposażone w panele słoneczne oraz inteligentne liczniki energii, które optymalizują zużycie energii i zmniejszają emisje. Centrum dystrybucyjne jest piątym centrum Grupy LEGO na świecie i drugim w regionie Azji i Pacyfiku, dołączając do istniejącego centrum w Szanghaju w Chinach. Jest to kontynuacja zeszłorocznego otwarcia nowego centrum dystrybucyjnego w Tessenderlo w Belgii, które również jest zarządzane przez Kuehne+Nagel i obsługuje klientów europejskich.

